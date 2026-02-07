Santa Marta

Ante nuevo frente frío, autoridades hacen un llamado a la prevención por posibles emergencias

La Gobernación del Magdalena anunció que tiene activado el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo y el plan de contingencia para atender cualquier situación que se pueda presentar.

Ante nuevo frente frío, autoridades hacen un llamado a la prevención por posibles emergencias/ Imagen de referencia

Magdalena

Las autoridades departamentales hacen un llamado a la comunidad a estar atentos, tomar las medidas de prevención necesarias y acatar oportunamente los llamados de las autoridades ante posibles evacuaciones, teniendo en cuenta la influencia de un nuevo frente frío en el país.

Con este frente frío, se incrementan las lluvias, los vientos, el oleaje, ocasionando posibles inundaciones, crecientes súbitos de ríos o quebradas, deslizamientos y mar de leva, especialmente en el Caribe.

Se debe tener en cuenta:

•Evita cruzar ríos o arroyos y alejarse de muros, árboles y cables eléctricos.

•No refugiarse bajo árboles durante tormentas, ya que pueden atraer descargas eléctricas.

•Cualquier emergencia comunicarse a:

Policía Nacional 123

Defensa Civil 132

Bomberos 119

Y el número de contacto del Comité Municipal de Gestión del Riesgo.

