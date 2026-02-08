Alfredo Arias luego de golear al Chicó: “Tuvimos la actitud durante todo el partido”

Junior de Barranquilla goleó 3-0 al Boyacá Chicó en el estadio Romelio Martínez, resultado que deja al conjunto tiburón en la parte alta de la tabla y profundiza el difícil momento del equipo boyacense, que continúa sin ganar en este arranque de Liga.

Al minuto 45’, Luis Fernando Muriel abrió el camino de la victoria local desde el punto penalti. La situación se complicó aún más para la visita tras la expulsión de Jesús Campo en los minutos finales de la primera mitad.

En el segundo tiempo, Junior aprovechó la superioridad numérica y amplió rápidamente la ventaja. Al 49’, Cristian Barrios anotó el 2-0, al minuto 77′ Joel Canchimbo sentenció el 3-0 definitivo.

Con este resultado, Junior se ubica cuarto con 9 puntos, mientras que Boyacá Chicó cae al último lugar de la tabla con apenas 1 punto y una diferencia de gol de -9.

Le puede interesar: Medellín ratifica a Alejandro Restrepo como su director técnico, a pesar de crisis de resultados

¿Qué dijo Alfredo Arias?

Alfredo Arias, DT del Junior, destacó el buen rendimiento de su equipo, no solo por la amplitud del resultado, sino también por el sacrificio mostrado en cada disputa del balón. “Tuvimos la actitud durante todo el partido de presionar tras pérdida, de correr mucho para recuperar esa pelota y después tenerla con paciencia. Lo que más valoro es que jugamos ante un rival que juega bien”, afirmó el entrenador.

El técnico también hizo un balance de lo que ha sido el inicio de la temporada, resaltando la fortaleza del grupo. “Tengo muy buenos jugadores y la tarea se facilita cuando cuentas con ellos. El grupo hizo algo que nos fortalece de cara al futuro: después de perder la Supercopa, tres días más tarde tuvimos que jugar nuevamente en Bogotá y el equipo fue y ganó con autoridad”, señaló Arias.

Por su parte, el capitán Yimmi Chará resaltó el funcionamiento colectivo del equipo: “Tenemos jugadores muy inteligentes, con la capacidad de jugar rápido a uno o dos toques, y eso facilita mucho la transición que buscamos de defensa a ataque”. Además, el volante destacó la importancia de Luis Fernando Muriel en el esquema ofensivo: “Muriel nos va a ayudar mucho en ese paso de defensa a ataque, sabe manejar muy bien los tiempos del juego”.

Le puede interesar: Junior goleó al Chicó con nuevo gol de Luis Muriel: Resumen y goles del partido

Reviva acá la transmisión del partido