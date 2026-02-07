Un samario y una barranquillera hacen historia rumbo a la Antártida/ Universidad del Magdalena.

Dos costeños participan en una expedición rumbo a la Antártida, se trata del doctor Enrique Acuña Morales y la ingeniera ambiental y sanitaria magíster Andrea Manrique Cantillo, quienes integran una misión científica binacional que investiga la relación entre los océanos polares y los eventos climáticos extremos que afectan el planeta.

La travesía forma parte de la XII Expedición Antártica Colombiana, en cooperación internacional con el Instituto Politécnico Nacional de México y científicos de Ucrania, país que facilita el acceso al continente blanco a través de su buque rompehielos Noosfera y la estación científica Vernadsky.

Actualmente, la tripulación navega sobre aguas antárticas, tras superar el exigente paso de Drake, uno de los corredores marítimos más desafiantes del mundo.

Las cuotas costeñas de esta expedición son egresados de la Universidad del Magdalena. El proyecto de investigación en el que participan los egresados de esta institución, busca caracterizar la estructura vertical de las olas de calor marinas y analizar su impacto en los procesos biogeoquímicos y en el clima global