México eleva aranceles a miles de importaciones chinas y asiáticas

El nuevo esquema arancelario, que estará vigente desde el jueves 1 de enero del 2026, tendrá efectos directos sobre sectores como el automotor, el textil, el acero, los plásticos y las autopartes. Aunque el gobierno mexicano sostiene que no está dirigida contra un país en particular, China será el socio comercial más afectado.

Un ajuste amplio a la política comercial

México pondrá en marcha un incremento generalizado de aranceles a miles de productos importados desde países con los que no tiene tratados de libre comercio, una decisión que marca un giro relevante en su política comercial y acerca su postura a la de Estados Unidos frente a las importaciones chinas.

La medida fue aprobada por el Congreso a comienzos de diciembre y contempla aumentos arancelarios que, en la mayoría de los casos, alcanzan hasta el 35 %.

El ajuste afectará principalmente a importaciones procedentes de Asia, con China como el país con mayor exposición, debido a su peso en el comercio manufacturero con México. También estarán impactados bienes provenientes de India, Corea del Sur, Tailandia e Indonesia, entre otros países que no cuentan con acuerdos comerciales preferenciales con el país norteamericano.

Sectores estratégicos bajo protección

De acuerdo con información oficial, los nuevos aranceles se aplicarán a una amplia gama de productos, incluidos automóviles, autopartes, textiles, prendas de vestir, plásticos y acero. Se trata de sectores considerados sensibles por el gobierno mexicano, tanto por su aporte al empleo como por su relevancia dentro de las cadenas industriales nacionales.

La Secretaría de Economía ha señalado que la decisión busca fortalecer la producción interna y corregir desequilibrios comerciales acumulados en los últimos años. En un comunicado, la dependencia explicó que la modificación arancelaria tiene como objetivo proteger cerca de 350.000 empleos en sectores estratégicos como el calzado, los textiles, la industria automotriz y el acero, y contribuir a un proceso de reindustrialización “soberano, sostenible e inclusivo”.

Impacto fiscal y reacciones

Además de su impacto industrial, el gobierno estima que los nuevos gravámenes generarán ingresos adicionales por aproximadamente 3.760 millones de dólares el próximo año, en un contexto en el que México busca reducir su déficit fiscal y fortalecer sus finanzas públicas.

La medida, sin embargo, ha provocado reacciones adversas tanto a nivel internacional como interno. China ha expresado su oposición al incremento arancelario, mientras que algunos sectores empresariales mexicanos han advertido sobre posibles aumentos de costos, afectaciones a las cadenas de suministro y presiones inflacionarias, especialmente en industrias altamente integradas al comercio global.

Contexto regional y relación con Estados Unidos

Analistas políticos y comerciales consideran que el aumento de aranceles responde también a un contexto geopolítico y comercial más amplio. En particular, señalan que la decisión podría estar orientada a alinearse con la postura de Washington frente a las importaciones chinas, en momentos en que se aproxima la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum y miembros de su gabinete han insistido en que la medida no apunta a un país específico, el énfasis en productos de origen chino ha reforzado la percepción de que México busca enviar una señal de cooperación a su principal socio comercial, en un escenario de creciente competencia industrial y tensiones comerciales a nivel global.

Un cambio con efectos a mediano plazo

El aumento de aranceles abre un nuevo capítulo en la estrategia económica de México, con implicaciones que podrían extenderse más allá del corto plazo. Mientras el gobierno apuesta por fortalecer la industria nacional y el empleo, el sector privado y los socios comerciales observan con atención los efectos que esta decisión tendrá sobre la inversión, los precios y la integración de México en las cadenas de valor internacionales.