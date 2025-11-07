Gremio cafetero advierte estancamiento de negociaciones con EE. UU para bajar arancel del 10%

Cartagena

En el marco de la Cumbre Cafetera que se desarrolla en Cartagena, el gremio cafetero colombiano manifestó su preocupación por el estancamiento de las negociaciones arancelarias con Estados Unidos, mientras que competidores clave como Brasil y Vietnam sí han avanzado en conversaciones que podrían reducir significativamente sus gravámenes.

De acuerdo con la Asociación Nacional de Exportadores de Café (Asoexport) y la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), la principal alarma radica en que que si estos países logran un arancel del 0% y Colombia permanece con el 10% actual, las exportaciones nacionales se verían gravemente afectadas.

“Nuestros competidores para Estados Unidos más fuertes son Brasil, que es el primero, tiene un arancel del 50%, pero hablábamos de que eso puede caer en cualquier momento. Vietnam es el tercer proveedor, tiene un arancel del 20%, ya están en negociaciones. ¿Qué pasa si Brasil llega al 10%? Bueno, estamos bien, pero si Brasil, Vietnam, Perú y Honduras llegan al 0% y Colombia queda en el 10%, nos sacan del mercado. Eso va a perjudicar enormemente a nuestros productores, nuestros ingresos y a las familias cafeteras acá en Colombia”, manifestó Gustavo Gómez, director ejecutivo de Asoexport.

Negociaciones paralizadas

Aunque Colombia inició conversaciones para buscar el arancel cero, estas se han paralizado por el cierre del gobierno federal en Estados Unidos. No obstante, a pesar de esto, otros países competidores siguen negociando y podrían ganar terreno en el mercado.

“La información que tenemos es que Colombia inició las conversaciones, pero también lo que nos han informado es que se paralizaron con el cierre de Gobierno. Lo que entendemos es que los otros países siguen negociando a pesar del cierre, entonces no entiende uno por qué, pero eso es lo que está ocurriendo en la práctica. Habría que preguntarle a la ministra, pero esa es la información que tengo” señaló Javier Díaz, presidente de Analdex.

El dirigente gremial hizo un llamado al Gobierno Nacional a trabajar con el sector privado para diseñar una estrategia de negociación que permita lograr que Colombia tenga un arancel cero.

“Nosotros lo que reclamamos es que tengan en cuenta al sector privado porque hasta el momento no lo han tenido en cuenta. En las negociaciones, en el pasado, cuando hacíamos negociaciones de los TLCs o negociaciones internacionales, siempre se convocaba al sector privado, se les pedía la opinión, se consideraba. Al final el Gobierno es así, pero escucha al sector privado, escucha a las empresas interesadas y toma las decisiones. Aquí no ha ocurrido eso”, dijo Díaz.

Colombia podría convertirse en el principal proveedor de café de EE. UU

La guerra arancelaria ha abierto un espacio importante para el café de Colombia, impulsando sus exportaciones, principalmente hacia Estados Unidos. Según cifras de la Dian, con análisis de Analdex y Asoexport, entre enero y agosto de 2025, las ventas hacia este destino aumentaron 14,7% frente al mismo periodo del año anterior, llegando a 3,3 millones de sacos de 60kg.

En tanto que, en los ocho primeros meses de 2025, Brasil cayó 20,7% en sus exportaciones de café a EE. UU., comparado al mismo lapso de 2024, de acuerdo con datos de Cecafé (Consejo de Exportadores de Café de Brasil). Esto, al pasar de 5 millones de sacos de 60kg a 4 millones, lo cual reconfirma el impacto de las medidas arancelarias y la tensión política entre Brasil y Estados Unidos en su dinámica de comercio de café.