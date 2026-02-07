UNGRD recomienda a Petro declarar emergencia económica, social y ambiental por frente frío

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastre, recomendó al presidente Gustavo Petro, declarar una emergencia económica, social y ambiental área atender la graves afectaciones ocasionadas por el frente frio que impacta al país desde finales de enero y que ha dejado más de 100 emergencias en varias regiones.

La recomendación fue realizada durante una sesión extraordinaria del Consejo, llevada a cabo en la Sala de Crisis Nacional de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), donde se evaluó el alcance de las lluvias, el impacto sobre la población y la capacidad de respuesta institucional ante la magnitud de la emergencia.

De acuerdo con el balance oficial, el frente frío que inició el 31 de enero ha generado 104 emergencias en 84 municipios de 14 departamentos, con cerca de 43.900 familias afectadas.

Los territorios más golpeados son Córdoba, Cauca, La Guajira, Antioquia y Nariño, siendo Córdoba el departamento con mayor número de damnificados, al concentrar más de 33.000 familias.

Durante el encuentro, las autoridades advirtieron que el país enfrenta un comportamiento climático atípico, caracterizado por lluvias intensas y persistentes durante 2025 y 2026, incluso sin la presencia del fenómeno de La Niña.

Esta situación ha provocado un aumento inusual de inundaciones, crecientes súbitas y deslizamientos, superando la capacidad de respuesta ordinaria del Estado.

En desarrollo..