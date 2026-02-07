Resiliencia o resilencia: ¿Cuál es la forma correcta de escribirla y pronunciarla? Fundéu responde

Persona escribiendo, imagen de referencia. En el recuadro, el logo de Fundéu. Fotos: Getty Images y Fundéu.

En todo el mundo los idiomas se han configurado como la base de la comunicación humana, no por nada en la actualidad se hablan más de 7.000 lenguas en todo el plantea, según explica la web dedicada al tema, Ethnologue, que hace parte de Google.

Dentro de todos estos idiomas aparece el segundo que es más hablado en la Tierra, solo detrás del inglés: el español.

En esa línea, y según explica el Ministerio de Asuntos Exteriores de España, el español “es la segunda lengua materna del mundo, con una comunidad hispanohablante que supera los 500 millones. Sumando a los hablantes de dominio no nativo, los hispanohablantes sobrepasan los 600 millones en todo el mundo, el 7,5% de la población mundial“.

Ahora, la existencia de todos estos lenguajes implica que cada uno cuente con determinadas normas como la ortografía y la correcta pronunciación que, en ocasiones, los nativos de cada uno de los idiomas no cumple.

Uno de los errores más conocidos en esta materia, y que se extiende a todos los idiomas, es la mala escritura o pronunciación de una palabra que se suele confundir con un término muy parecido: es el caso de resiliencia o resilencia .

Por ello, en Caracol Radio le contamos cuál es la forma correcta de escribir y pronunciar esta palabra.

Caso resiliencia o resilencia

Pues bien, la Fundación del Español Urgente —FundéuRAE, promovida por la Real Academia Española (RAE) y la Agencia EFE, publicó un artículo en su página web en donde la da solución a esta coyuntura idiomática.

Según explica el ente, hay solo una forma correcta de escribir y pronunciar esta palabra, y es resiliencia, con las tres I.

Esta palabra hace referencia a “la capacidad de adaptación y recuperación" (de una persona e incluso un animal en sentidos más literarios) "frente a una situación adversa".

"La forma con i (resiliencia) se adapta mejor a la etimología del término, que nos ha llegado a través del inglés resilience, pero tiene su origen en el latín resiliens, -entis, participio del verbo resilīre, ‘saltar hacia atrás, rebotar’, ‘replegarse’, como señala el Diccionario. Por las mismas razones, el adjetivo correspondiente es resiliente y no resilente“, añadieron.

