Esta es la manera correcta de responder a un ‘gracias’ según la RAE: ¿'De nada’ o ‘por nada’?

Responder a un “gracias” es un acto cotidiano en la comunicación diaria, y en español existen varias formas de hacerlo por la diversidad cultural.

La Real Academia Española despejó una de las dudas más frecuentes en el uso cotidiano del español: ¿Cuál de las dos expresiones es la adecuada para responder a un agradecimiento?

Si alguna vez dudó entre responder con un “de nada” o “por nada” cuando alguien le da las gracias, no es el único. Esta es una de las consultas más comunes en temas de cortesía lingüística, y la Real Academia Española (RAE) aclaró definitivamente cuál es la forma correcta de hacerlo.

Según el organismo, la expresión “de nada” es completamente válida y está respaldada por el Diccionario académico.

Se trata de una fórmula cortés que se utiliza para aceptar un agradecimiento, y su sentido es restarle importancia al favor o gesto realizado, como diciendo: “no fue nada”.

Qué significa realmente decir “de nada”

Cuando alguien responde “de nada”, lo que comunica es que la acción realizada no requiere gratitud. Es una manera amable de minimizar el esfuerzo propio y mantener la cortesía en la conversación.

Esta forma es la más extendida y reconocida en todo el mundo hispanohablante, por lo que la RAE la considera plenamente correcta.

¿Y qué pasa con “por nada”?

Aunque “de nada” sea la más común, “por nada” también es aceptable, especialmente en América Latina, donde se utiliza con naturalidad.

Ambas expresiones cumplen la misma función comunicativa: responder a un agradecimiento de manera amable y desinteresada.

La diferencia, por lo tanto, no es gramatical sino cultural. Cada región adopta sus propias fórmulas de cortesía, y ninguna es incorrecta.

La recomendación de la RAE

La Academia advierte que no es necesario corregir a otras personas por usar una u otra versión. Ambas son correctas dentro del español estándar, y su elección depende únicamente de la costumbre local o del estilo personal de cada hablante.

Curiosidades lingüísticas sobre “de nada” y “por nada”