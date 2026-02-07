Medellín está en alerta por aumento de enfermedades respiratorias: 10.000 consultas semanales

Medellín

Las autoridades de salud de Medellín encendieron las alertas ante el aumento sostenido de enfermedades respiratorias en la ciudad durante el inicio de 2026.

Según las cifras oficiales, en enero, se contabilizaron 42.000 consultas por infecciones respiratorias, lo que equivale a un promedio semanal de 10.000 atenciones. En este mismo periodo, se reportó el fallecimiento de cerca de 100 personas por complicaciones asociadas a estas enfermedades.

Según la Secretaría de Salud, este comportamiento está asociado a los cambios climáticos que ha vivido la ciudad en el inicio del año, marcados por lluvias constantes y variaciones bruscas de temperatura, lo que ha generado una mayor circulación de virus respiratorios y una alta presión sobre los servicios de urgencias.

Riesgos y recomendaciones

Aunque la mayoría de los casos corresponden a resfriados comunes, las autoridades advierten que los niños menores de cinco años y los adultos mayores continúan siendo la población más vulnerable frente a estas afecciones.

Desde la Secretaría de Salud señalaron que ya se evidencia un incremento de casos frente al mismo periodo del año anterior, situación que refuerza la necesidad de fortalecer las medidas de prevención.

“Se insiste en la importancia de aislarse cuando se presenten síntomas respiratorios, como tos o congestión nasal. En caso de no poder permanecer en casa, se recomienda el uso de mascarilla, mantener el distanciamiento social, aplicar la higiene de la tos y reforzar el lavado frecuente de manos para reducir el riesgo de contagio”, indicó la secretaria de Salud de Medellín, Natalia López.

Entre las principales recomendaciones están mantener los esquemas de vacunación al día, especialmente la vacuna contra la influenza para población vulnerable, como adultos mayores de 60 años, niños pequeños y personas con enfermedades crónicas, cáncer, afecciones autoinmunes o VIH.

Las autoridades continúan haciendo un llamado a la ciudadanía para adoptar medidas de autocuidado y acudir oportunamente a los servicios de salud ante signos de alarma.