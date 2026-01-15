Lluvias intensas y aumento de casos de gripa mantienen en alerta a Antioquia

Antioquia

Las fuertes lluvias registradas en Antioquia durante las primeras semanas del año responden a una combinación de factores climáticos, entre ellos el cambio climático y la fase de transición del fenómeno de La Niña, que continúa generando precipitaciones por encima de lo normal en el departamento.

“Los fenómenos climáticos son multivariables y hoy deben analizarse en un contexto global de cambio climático, generado en gran parte por la actividad humana”, explicó Yerson Ospina Aguirre, biólogo y docente de Ecología y Biología de esa institución.

Según información del IDEAM y la NOAA, Colombia atraviesa la etapa final de La Niña, fenómeno que predominó durante gran parte de 2025 y que aún incide en el aumento de las lluvias. Durante esta fase de transición, el fortalecimiento de los vientos alisios —cargados de calor y humedad— incrementa la nubosidad y favorece precipitaciones incluso en meses tradicionalmente secos como enero y febrero.

A este panorama se suma la deforestación y el deterioro de los ecosistemas, que han debilitado la capacidad natural de regulación hídrica, intensificando los efectos de las lluvias. Aunque se prevé una disminución gradual de las precipitaciones hacia febrero, los expertos advierten que no cesarán por completo. Desde marzo, las lluvias volverán a intensificarse con el inicio de la primera temporada invernal, que se extenderá hasta junio por el paso de la Zona de Convergencia Intertropical.

Este escenario climático ha coincidido con un incremento en las infecciones respiratorias en el departamento. “Las lluvias y las bajas temperaturas favorecen la circulación de virus respiratorios, lo que aumenta los casos de gripa, especialmente en niños, adultos mayores, mujeres gestantes y personas con enfermedades crónicas”, señaló Juan Camilo Marín Roldán, médico y docente de la Facultad de Medicina de la Universidad CES.

El especialista aclaró que la denominada “supergripa”, asociada al virus influenza A(H3N2), no es más grave, pero sí presenta una mayor capacidad de contagio. El aumento de casos se atribuye a su alta transmisibilidad, sumada a factores como los viajes internacionales y la disminución de las medidas de autocuidado.

Ante este panorama, las autoridades de salud reiteran el llamado a la prevención, recomendando la vacunación anual contra la influenza, el lavado frecuente de manos, la ventilación de espacios cerrados, el uso de tapabocas en caso de presentar síntomas respiratorios y la consulta oportuna al médico ante signos de alarma.

La Universidad CES invitó a la comunidad a mantenerse informada y fortalecer el cuidado colectivo frente a un inicio de año marcado por lluvias persistentes y desafíos en materia de salud pública.