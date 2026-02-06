Invierno pone en jaque a Santander. Investigan si hay personas desaparecidas en Lebrija

Bucaramanga

Organismos de socorro de Santander tratan de determinar si hay personas desaparecidas por una supuesta avalancha en el corregimiento de Vanegas en Lebrija.

Habitantes del sector hablan de una situación de emergencia ocurrida en la mañana de este viernes por cuenta del aumento en el caudal del río Lebrija.

También se reporta el cierre de la carretera Bucaramanga Barrancabermeja a la altura de Brisas.