La UPTC inicia semestre con docentes contratados y expansión regional en marcha

La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC, iniciará clases el próximo lunes con la planta docente contratada, los espacios académicos organizados y los procesos administrativos listos para el comienzo del semestre. Así lo confirmó el rector de la institución, Enrique Vera, quien aseguró que durante diciembre y enero se adelantó un trabajo continuo de preparación académica y logística.

«...Ya tenemos a todos los profesores contratados, tenemos todo organizado, los salones, y ha habido un trabajo continuo entre diciembre y enero...», explicó el rector. Vera destacó además que este año los docentes comenzaron actividades desde el 26 de enero, seis días antes de lo habitual, con el fin de avanzar en procesos de acreditación, registros calificados y fortalecimiento de las escuelas académicas. «...El semestre empieza el 9 de febrero y queríamos que los profesores tuvieran tiempo para preparar todo lo relacionado con la calidad académica...», señaló.

En cuanto a la comunidad estudiantil, el rector indicó que la universidad cuenta actualmente con una población cercana a los 30 mil o 30 mil 500 estudiantes de pregrado, mientras que en posgrados la cifra oscila entre 3.500 y 4.000 estudiantes. «...Todavía estamos dándole oportunidad a algunos estudiantes para que terminen de matricularse, pero esas son las cifras aproximadas...», precisó.

Sobre la expansión institucional, Vera recordó que en los últimos años la universidad ha fortalecido su presencia regional con nuevas sedes. «...Después de la sede de Puerto Boyacá y la de Soatá, la que está más cerca es Moniquirá. La idea es iniciar en el segundo semestre de 2026 con una infraestructura modular que entregará el Ministerio de Educación...», afirmó. El directivo también destacó el crecimiento progresivo de los programas académicos en estas seccionales, como Ingeniería de Sistemas en Soatá y la Licenciatura en Idiomas en Puerto Boyacá.

Finalmente, el rector aseguró que el semestre académico comienza con estabilidad laboral y acuerdos vigentes con el profesorado. «...Arrancamos con paz laboral porque todos están contratados. La negociación con ASPU permitió ampliar el tiempo de vinculación de los docentes y garantizar mejores condiciones laborales. Los profesores ocasionales aquí son muy estables...», concluyó Vera, al señalar que la universidad inicia el 2026 con normalidad académica y administrativa.