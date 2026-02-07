La mujer acusada de quemar a su pareja y ocasionarle la muerte fue remitida a una cárcel

Medellín

La fiscalía informó que luego de las audiencias de legalización de capturas e imputación de cargos, un juez ordenó medida de detención en centro carcelario contra l a mujer acusada de incendiar la casa con su esposo adentro y que finalmente le causó la muerte.

La fiscalía, luego de que la mujer de 30 años se presentara a la Defensoría del Pueblo y luego a la policía , quien hizo efectiva la orden de captura en su contra, la fiscalía le imputó los presuntos delitos de homicidio e incendio, ambas conductas agravadas, y que no fueron aceptadas por la hoy judicializada.

Según el ente de investigación, la mujer, luego de una discusión con su pareja sentimental el pasado 31 de enero, “la procesada habría comprado el combustible en una estación de servicios cercana y, posteriormente, se dirigió hasta la vivienda donde estaba la víctima y, luego de romper una de las ventanas del inmueble, al parecer le arrojó el líquido inflamable. La investigada fue grabada momentos previos y posteriores al homicidio en cámaras de seguridad del sector”.

Por estos hechos, la víctima Alexis Opspina, de 28 años, murió en un centro asistencial de Medellín 24 horas después del ataque por quemaduras en el 70% del cuerpo.