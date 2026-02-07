Estudiantes en el Catatumbo cierran algunas instituciones educativas por falta de docentes

Catatumbo

Padres de familia y estudiantes del corregimiento El Aserrio, zona rural del municipio de Teorama, tomaron las vías de hecho y decidieron cerrar la sede educativa, como protesta por la falta de docentes para varias áreas.

“Nos encontramos acá, en nuestra institución educativa El Aserrio en paro debido a que no tenemos tres docentes, de Ciencias Naturales, Química y Física”, expresó una de las estudiantes afectadas.

Más información Trabajadores del sector salud piden a los grupos armados no involucrarlos en el conflicto armado

Agregó otra de las estudiantes que participó en la jornada que “en este momento estamos exigiéndole al estado que por favor nos manden esos docentes. Los de grado 11 están a la expectativa de hacer las pruebas ICFES. Necesitamos esos docentes, somos una zona perjudicada por el conflicto armado”.

A esto se suma las amenazas de grupos armados a más de 150 docentes en la región del Catatumbo. A raíz de esto los educadores están solicitando su traslado.

Una situación similar se presenta en colegios ubicados en zona rural de San Calixto y Hacarí, donde la comunidad educativa también anunció un posible cese de actividades.