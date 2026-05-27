Gobernador espera respuesta para avanzar en cese al fuego en el Catatumbo

Norte de Santander

Optimista de poner freno a la guerra entre el ELN y las disidencias de las farc en el Catatumbo se mostró el gobernador de Norte de Santander William Villamizar.

En una entrevista para Dos Puntos, el programa que dirige la periodista Vanesa de Latorre de Caracol Radio el mandatario reveló que ha recibido mensajes de poder avanzar en ese propósito.

“Tenemos la esperanza de lograr que cese la guerra, la confrontación entre estos grupos, que no trae sino más violencia, desplazamiento, crisis social y humanitaria a la región” dijo el funcionario.

Explicó que “ha trascendido el interés de uno de estos grupos de suspender las hostilidades, esperamos que el otro también entienda el clamor de la sociedad civil y que esto pueda frenar esta situación tan lamentable” dijo el gobernador.

Finalmente señaló que es optimista que con la labor que se ha venido adelantando con la iglesia católica, la sociedad civil, las organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos se pueda avanzar en una respuesta que logre suspender el conflicto de guerrillas en la región del Catatumbo.