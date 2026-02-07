En Santa Marta se prorroga la declaratoria de Calamidad Pública por seis meses

En sesión extraordinaria del Consejo Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres, liderada por la Oficina para la Gestión del Riesgo y el Cambio Climático - Ogricc, se aprobó la prórroga por seis meses del Decreto 280 de 2025, mediante el cual se declaró la calamidad pública en la ciudad.

La prórroga del decreto permitirá que la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres -Ungrd- continúe brindando apoyo técnico y logístico con equipos especializados fundamentales para el mantenimiento del sistema de alcantarillado y la distribución de agua potable en las zonas más afectadas.

El director de la Ogricc, Darío Linero Mejía, subrayó la necesidad de prolongar la calamidad pública para dar continuidad a las acciones de recuperación: “Con esta prórroga aseguramos que las medidas del plan de acción se mantengan vigentes y que la ayuda nacional siga llegando para atender las necesidades de las familias damnificadas”.

Durante los últimos seis meses se ha ejecutado labores de limpieza y mantenimiento de redes de alcantarillado, distribución de agua potable mediante carrotanques, entrega de ayudas humanitarias y levantamiento de diagnósticos técnicos para la rehabilitación de viviendas.

No obstante, los estudios realizados evidencian que el sistema de alcantarillado continúa colapsado y que aún falta intervenir más del 70% de las zonas críticas.