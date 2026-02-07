Ejército Nacional atribuye presuntamente al ELN el atentado en batallón de Ocaña, Norte de Santander

El Ejército Nacional informó que el ataque con explosivos contra el Batallón de Infantería Liviana N.° 15 en Ocaña, Norte de Santander, fue presuntamente cometido por integrantes del Frente Carlos Armando Cacua Guerrero del grupo armado organizado (GAO) ELN. La acción violenta fue perpetrada desde una volqueta, ubicada a escasos metros de la instalaciones militares y desde donde fueron lanzados varios explosivos.

Por el momento, el hecho dejó dos militares heridos, quienes fueron trasladados a un centro asistencial para recibir atención médica.

“El 6 de febrero de 2026, las instalaciones del Batallón de Infantería Liviana N.° 15 General Francisco de Paula Santander fueron objeto de un ataque indiscriminado con artefactos explosivos, acondicionados en medios de lanzamiento desde un vehículo. Esta acción terrorista habría sido perpetrada por integrantes del Frente Carlos Armando Cacua Guerrero del grupo armado organizado (GAO) ELN", agregaron en el comunicado.

Uno de los responsables fue neutralizado y otro capturado

Tras la reacción de las tropas, uno de los responsables fue neutralizado y otro capturado cuando intentaba huir. Las autoridades señalaron que el atentado sería una retaliación por operaciones militares en Tibú.

“Como parte de la reacción de nuestras tropas, se neutralizó a uno de los autores del atentado y se capturó a otro integrante más de este GAO cuando intentaba huir del lugar”, aseguro el Ejército Nacional.

Las autoridades señalan que este atentado sería una retaliación por operaciones militares adelantadas en Tibú y advirtieron que este tipo de acciones ponen en grave riesgo a la población civil.

Finalmente, el Grupo de Manejo de Artefactos Explosivos (MARTE) realiza las verificaciones en la zona para descartar la presencia de algún artefacto explosivo que pueda afectar a la comunidad o al personal militar que transita por el sector.