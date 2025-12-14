Golpe a minería ilegal del Clan del Golfo en Urrao: Ejército intervino 17 unidades y capturó a 18

Medellín, Antioquia

Una ofensiva militar del Ejército Nacional permitió la intervención de 17 unidades de minería ilegal del GAO Clan del Golfo en zona rural de Urrao, Antioquia, así como la captura en flagrancia de 18 personas y la incautación de maquinaria pesada utilizada para la extracción ilícita de oro. La operación se desarrolló en la ribera del río Pavón, vereda Agua Chiquita.

La acción fue ejecutada por tropas del Batallón de Infantería N.° 11 Cacique Nutibara, adscrito a la Cuarta Brigada, en coordinación con la Brigada contra la Explotación Ilícita de Yacimientos Mineros, tras combates con presuntos integrantes de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle del Clan del Golfo.

Incautación de maquinaria y golpe económico

Durante la operación fueron inhabilitadas 17 unidades de producción minera que operaban con maquinaria pesada. Las autoridades intervinieron clasificadoras, dragas, plataformas metálicas, motores, motobombas, pipetas de gas y nitrógeno, así como excavadoras y retroexcavadoras, además de grandes volúmenes de combustible empleados para sostener la actividad ilegal.

Según el balance oficial, la ofensiva generó una afectación económica superior a los $28.000 millones en infraestructura y equipos, y permitió interrumpir una producción ilegal estimada en 4.500 gramos de oro al mes, recursos que financiaban las economías ilícitas del grupo armado.

Capturas y control territorial

Como resultado del despliegue militar, 18 personas fueron capturadas en flagrancia, señaladas de custodiar la maquinaria y participar en las actividades de explotación ilícita. Con esta acción, el Ejército logró debilitar el control territorial del Clan del Golfo en este corredor estratégico del suroeste antioqueño.

Las autoridades destacaron que la operación se mantuvo bajo protocolos de seguridad para proteger a la población civil y consolidar la presencia institucional en la zona.

Grave daño ambiental en 22 hectáreas

La intervención también dejó en evidencia una afectación ambiental severa en un área aproximada de 22 hectáreas, con deforestación, remoción de suelos y degradación de ecosistemas. De ese total, al menos 8 hectáreas presentaban daño directo por la actividad minera.

Los estudios preliminares estiman que la restauración ambiental tendría un costo superior a $2.000 millones y que el proceso de recuperación vegetal podría tardar más de 30 años, debido a la magnitud del impacto.