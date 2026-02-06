Vivienda en Boyacá completa tres años de caída en ventas

El mercado de vivienda en Boyacá continúa mostrando señales de desaceleración. Durante 2025, las ventas de unidades habitacionales en el departamento registraron una caída del 1,8 % frente a 2024, ubicándose por debajo del promedio histórico anual, según informó la gerencia regional de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) para Boyacá y Casanare. Este comportamiento confirma la tendencia descendente que el sector viene experimentando desde la recuperación posterior a la pandemia.

De acuerdo con Ana Elvia Ochoa, gerente de Camacol Boyacá - Casanare, el principal factor de la disminución fue el desempeño de la vivienda de interés social (VIS), segmento que registró una contracción cercana al 8,2 %, impactando de manera directa el balance general del mercado inmobiliario departamental. La reducción en este tipo de vivienda, tradicionalmente el motor de la construcción, refleja las dificultades que enfrentan tanto compradores como constructores.

En contraste, el segmento de vivienda para ingresos medios presentó un crecimiento del 17,5 %, lo que evidencia una recomposición parcial de la oferta inmobiliaria. Según el gremio, este comportamiento muestra que el mercado está reorientándose hacia proyectos dirigidos a compradores con mayor capacidad de financiación, ante la crisis de la vivienda social y la incertidumbre sobre subsidios y condiciones de compra.

Otro indicador relevante es la disminución en las iniciaciones de obra, aunque el sector reporta señales positivas en el aumento de lanzamientos de proyectos y oferta disponible, que crecieron un 24,3 %. Este contraste sugiere que las constructoras están ajustando sus estrategias comerciales mientras esperan mayor claridad en el entorno normativo y financiero del sector.

Las proyecciones para 2026 dependerán en gran medida de las decisiones del Gobierno Nacional sobre la regulación de la vivienda de interés social y prioritario, especialmente el decreto en discusión que definirá las condiciones para la separación, promesa de compraventa y escrituración de viviendas VIS. Este marco normativo podría determinar el ritmo de la oferta y la confianza de los constructores en el mercado regional.