ASBAMA activa plan de contingencia en el Magdalena y La Guajira por frente frío
El gremio bananero insta a la comunidad a seguir las directrices de las autoridades.
Magdalena.
Ante la emergencia climática provocada por el tránsito del frente frío, la Asociación de Bananeros del Magdalena y La Guajira – ASBAMA activó un protocolo de respuesta, con el fin de salvaguardar la integridad de las familias rurales y proteger la estabilidad fitosanitaria de las plantaciones en los departamentos afectados.
El gremio insta a la comunidad a seguir las directrices de las autoridades, especialmente en lo relacionado con el aseguramiento de techos y estructuras ante posibles ráfagas de viento, así como a respetar el cierre de playas para prevenir incidentes.
Implementación de medidas fitosanitarias y operativas
Dentro de las medidas implementadas se destaca, la restricción del paso de personal y maquinaria por zonas inundadas y extremar los protocolos de desinfección.
Limpieza prioritaria de canales.
Refuerzo de amarres y apuntalamientos para evitar la caída de plantas cargadas con racimos.
Intensificar los ciclos de fungicidas.