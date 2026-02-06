ASBAMA activa plan de contingencia en el Magdalena y La Guajira por frente frío/ Asbama

Magdalena.

Ante la emergencia climática provocada por el tránsito del frente frío, la Asociación de Bananeros del Magdalena y La Guajira – ASBAMA activó un protocolo de respuesta, con el fin de salvaguardar la integridad de las familias rurales y proteger la estabilidad fitosanitaria de las plantaciones en los departamentos afectados.

Le puede interesar:

410 familias damnificadas por las lluvias en Santa Marta

El gremio insta a la comunidad a seguir las directrices de las autoridades, especialmente en lo relacionado con el aseguramiento de techos y estructuras ante posibles ráfagas de viento, así como a respetar el cierre de playas para prevenir incidentes.

Implementación de medidas fitosanitarias y operativas





Dentro de las medidas implementadas se destaca, la restricción del paso de personal y maquinaria por zonas inundadas y extremar los protocolos de desinfección.

Limpieza prioritaria de canales.

Refuerzo de amarres y apuntalamientos para evitar la caída de plantas cargadas con racimos.

Intensificar los ciclos de fungicidas.