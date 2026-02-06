Trump borra un video racista que mostraba a los Obama como simios

Según la Casa Blanca, la publicación, ampliamente criticada por republicanos y demócratas, fue hecha por “un miembro del personal” y se realizó por error. (Foto: Captura de pantalla / Caracol Radio)

La publicación de una imagen del expresidente Barack Obama y su esposa Micelle como simios en un mensaje del presidente Donald Trump provocó críticas y rechazo en Estados Unidos y obligó a la Casa Blanca a borrarlo, tras atribuir su difusión a un “error”.

El meme de un segundo aparecía insertado dentro de un video que Trump colgó en su plataforma Truth Social, con teorías conspirativas sobre las elecciones de 2020, que perdió ante el demócrata Joe Biden.

“Un miembro del personal de la Casa Blanca realizó la publicación por error. Ya ha sido eliminada”, declaró un funcionario de la Casa Blanca a la agencia AFP.

Previamente la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, había criticado la polémica en torno al video, al calificarla de “falsa indignación” protagonizada por los críticos del presidente republicano.

La imagen es en realidad parte de otro video, satírico, creado al parecer por un seguidor de Trump, en el que el presidente republicano aparece como un león, rey de la jungla, y otros numerosos políticos, entre ellos los Obama, como animales que le rinden pleitesía, o que hacen payasadas.

Redes como base expresiva de Trump

Adicto a las redes sociales, Trump acostumbra a republicar toda clase de videos, documentos y memes, algunos creados con inteligencia artificial, de contenido humorístico o no.

Las principales figuras demócratas condenaron la publicación como “racista”.

“Por favor, dejen la indignación falsa y publiquen hoy algo que realmente le importe al público estadounidense”, pidió la portavoz de Trump en un comunicado.

En la madrugada del viernes, el video había recibido varios miles de ‘me gusta’ en la plataforma social del presidente.

Los Obama no se han pronunciado hasta ahora.

Publicación racista

La oficina del gobernador de California, Gavin Newsom, posible candidato demócrata a la presidencia en 2028 y destacado crítico de Trump, arremetió contra la publicación.

“Comportamiento repugnante por parte del presidente. Cada republicano debe denunciarlo. Ahora”, escribió en X la cuenta de la oficina de prensa de Newsom.

Un senador afroamericano republicano, Tim Scott, partidario de Trump, reaccionó también de manera negativa.

“Rezo para que sea falso, porque es lo más racista que he visto salir de esta Casa Blanca. El presidente debería retirarlo”, pidió en la red X.

Otro senador republicano, Roger Wicker, lo consideró “totalmente inaceptable” y aseveró que “el presidente debería retirarlo y pedir disculpas”.

Ben Rhodes, ex alto asesor de seguridad nacional y estrecho confidente de Barack Obama, también condenó las imágenes.

“Los estadounidenses del futuro abrazarán a los Obama como figuras queridas mientras que a él [Trump] lo estudiarán como una mancha en nuestra historia”, escribió en X.

Vea el video aquí: