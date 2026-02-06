Soluciones W: Recupera tu silla llegará hasta Santander con pupitres para niños de escasos recursos

En La Mesa de los Santos, Santander, aprender se había convertido en un acto de resistencia. Durante años, los estudiantes del Colegio Integrado Los Santos han compartido pupitres viejos, con más de 15 y hasta 20 años de uso, maderas partidas y superficies desgastadas que apenas sostenían cuadernos y sueños. No era falta de ganas, era falta de condiciones.

La historia llegó a 6AM W gracias a Sebastián Lizarazo, quien habló en nombre de los estudiantes, los padres y los docentes. Al aire, explicó que, aunque el colegio recibió una nueva sede, la promesa de pupitres nuevos nunca se cumplió. “Les tocó a los padres de familia buscar las sillas del colegio antiguo y volverlas a usar”, aseguró. Para ocultar el deterioro, algunos padres reunieron dinero para pintarlas, intentando que el daño no se notara tanto.

Más allá de la estética, el problema era profundo: estudiar en un pupitre roto también rompe la motivación. La realidad que describía Sebastián no es aislada. En Colombia, miles de niños aprenden en condiciones indignas, algo que impacta directamente su permanencia en el sistema educativo.

La respuesta llegó desde Soluciones W con una alianza que transforma residuos en oportunidades. María Angélica Sánchez, abogada y emprendedora social, lidera desde hace una década la Fundación Recupera Tu Silla, que fabrica pupitres a partir de plástico 100 % reciclado. Al aire, explicó que “en Colombia hoy más de un millón de niños estudian sentados en el suelo, en pupitres deteriorados o debajo de los árboles”.

Para ella, el mobiliario escolar no es un lujo, es una barrera o un impulso. “Tener un lugar digno para estudiar puede que no cambie una vida, pero sí cambia lo que un niño cree posible para su vida”, dijo en 6AM W.

La solución fue concreta: 50 pupitres nuevos, resistentes, hechos para durar y pensados para acompañar años de aprendizaje. No solo llegarán al colegio, sino que el equipo de la fundación irá personalmente a entregarlos, a conocer a los niños y a compartir con la comunidad.

Sebastián recibió la noticia con emoción. “En nombre de los padres de familia, de los docentes y de todos los niños, muchas gracias. Es un apoyo muy significativo”, expresó al aire.

Esta Solución W demuestra que, a veces, el cambio no empieza con grandes discursos, sino con algo tan básico, y tan poderoso, como un pupitre. Un lugar propio para sentarse, escribir y creer que aprender vale la pena.