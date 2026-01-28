Dinámica Tecnológica dona computador a joven isleño de escasos recursos

A veces, el futuro de un joven cabe en algo tan concreto como un computador. No como un lujo, sino como una herramienta básica para estudiar, avanzar y no quedarse atrás. Esa fue la historia que se escuchó al aire en 6AM W, y que esta vez tuvo como escenario a Pereira, Risaralda, destino de una nueva Solución W.

Desde allí habló Jerlein O’Neill Brett, un joven proveniente de la isla de Providencia que llegó al Eje Cafetero gracias a una beca de la Alcaldía para estudiar Licenciatura en Ciencias Sociales en la Universidad Tecnológica de Pereira (UTP). Su petición fue directa, honesta y cargada de contexto: “Vine a estudiar a Pereira gracias a la beca de la Alcaldía y necesito una computadora para seguir con mis estudios”, dijo al aire en 6AM W.

La historia de Jerlein está marcada por una realidad que muchos jóvenes del país comparten, pero que pocas veces se escucha con tanta claridad. Tras el paso del huracán que golpeó a Providencia, la economía familiar cambió drásticamente. “Después del trágico huracán que pasó por la isla de Providencia mi papá empezó a trabajar de mototaxista y nuestros recursos son bajísimos para comprar una computadora”, relató en los micrófonos de 6AM W.

Providencia después del paso huracán Iota Ampliar

Lea también: Soluciones W: profesora inspiró un milagro en su escuela rural

En un entorno universitario donde las plataformas virtuales, los trabajos escritos, la investigación y la conectividad son parte del día a día, no tener un computador significa estudiar con desventaja. Significa depender de terceros, limitar horarios y, en muchos casos, poner en riesgo la permanencia académica. Por eso, cuando una Solución W conecta esa necesidad con una respuesta concreta, el impacto es profundo.

La buena noticia llegó también al aire. Jhovan Lopera, CEO de Dinámica Tecnológica, se sumó a la conversación para anunciar una ayuda que va más allá del dispositivo. “Dinámica Tecnológica se encargará de darle un equipo de cómputo a Jerlein y además, de hacérselo llegar a su casa y darle una capacitación para el tema del manejo”, aseguró en 6AM W.

El gesto no solo resuelve una carencia material. Un computador en manos de un joven como Jerlein significa continuidad académica, autonomía, acceso a conocimiento y la posibilidad real de construir un proyecto de vida lejos de su territorio de origen, sin renunciar a sus raíces.