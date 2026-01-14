Soluciones W: Adulto mayor recuperará su sonrisa gracias al Dr. Omar Torres

Las Soluciones W siguen demostrando que la solidaridad es un valor propio de los colombianos. Esta vez fue Luis Moya, oyente desde Bogotá, quien recibió una noticia inesperada que cambiará su día a día: un implante dental que no podía pagar.

“Ruego a ustedes que me ayuden con un tratamiento dental... no cuento con el factor monetario”, explicó al aire en el programa de Julio Sánchez Cristo. Su necesidad iba más allá de lo estético: recuperar la funcionalidad para hablar, comer y sonreír después de la extracción de un diente afectado desde hace años por un accidente.

Pero el contexto era aún más difícil. Luis vive solo con su esposa, quien sufrió un ACV. “Me ha tocado ser Soila, soy la que lavo, la que plancho, la que atiendo”, dijo, describiendo una rutina marcada por la enfermedad y el cuidado. Entonces llegó la sorpresa. El doctor Omar Torres (https://www.instagram.com/dr.omartorres/), especialista en estética dental, entró al aire para darle la noticia que no esperaba: “Nos vamos a hacer cargo de su tratamiento para que vuelva a sonreír”, anunció en 6AM W.

Luis reaccionó con agradecimiento genuino: “Estoy altamente agradecido, para mí se ha transformado la vida”, dijo con voz emocionada. El gesto fue pequeño en el mapa del país, pero enorme en la vida de un ciudadano que necesitaba una mano. Y es ahí donde las Soluciones W siguen cumpliendo su promesa: conectar necesidades reales con personas y profesionales dispuestos a ayudar desde lo que saben hacer.