Presidente Petro se pronunció sobre salida de John McNamara: “lo despediremos como amigo”

Presidente Petro y encargado en negocios de EE.UU, Jhon McNamara, se reúnen en Casa de Nariño

A través de su cuenta de X (antes Twitter), el presidente Gustavo Petro se refirió a la salida de John McNamara de su cargo como encargado de Negocios de Estados Unidos en Colombia.

El mandatario aseguró que despedirán a McNamara como un amigo que ayudó a Colombia en un momento difícil.

“Lo despediremos como amigo, ha ayudado John en un momento bastante difícil y sé que lleva a Colombia en su corazón”, escribió.

Además, Petro aseguró que espera que Colombia pronto tenga un embajador de los Estados Unidos en propiedad.

Esta noticia se conoce un día después de confirmarse que McNamara saldría de la Embajada de Estados Unidos en el país. Según conoció Caracol Radio, McNamara terminaría sus funciones en la capital colombiana el viernes 13 de febrero.

Jarahn Hillsman, quien quedará en el puesto que ocupaba McNamara como encargado de Negocios, es miembro profesional del Servicio Exterior Superior. Actualmente se desempeña como jefe adjunto de Misión en la Embajada de los Estados Unidos en Bogotá.

Cabe recordar que Colombia no tiene un embajador estadounidense en forma desde 2022 y el proceso para designar uno oficial sigue demorado. Caracol Radio confirmó que la nominación de Donald Trump para representante oficial en Bogotá se cayó.

Se trata de Daniel Newlin a quien el presidente Trump destacó como “un ejecutivo empresarial altamente exitoso, emprendedor y exdetective del Sheriff”.

Según conoció Caracol Radio, las trabas en esta nominación se dan por posibles demoras en la entrega de documentación.

¿Quién es John McNamara?

La Embajada de Estados Unidos en Colombia recoge que John McNamara, originario de la ciudad de Nueva York, es miembro de carrera del Servicio Exterior.

También señala que McNamara se convirtió en encargado de Negocios ad interim en la Embajada de los Estados Unidos en Bogotá el 1 de febrero de 2025 y que ha servido en “una variedad de posiciones en Washington y en el extranjero durante más de dos décadas de servicio diplomático”.

“Otros servicios con el Departamento de Estado en América Latina y el Caribe incluyen tres asignaciones en la Embajada de los Estados Unidos en Bogotá en una mezcla de roles consulares, de lucha contra el narcotráfico y de oficial político”, agregó.

Además, McNamara fue consejero político durante los dos últimos años de las negociaciones de paz del gobierno colombiano con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).

