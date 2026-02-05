Internacional

John McNamara saldría de su cargo como encargado de Negocios de EE.UU. en Colombia

El posible reemplazo de John McNamara sería Jarahn Hillsman, actual jefe adjunto de Misión en la Embajada de los Estados Unidos en Bogotá.

John McNamara. Foto: Cortesía: Cámara Colombo Americana - AmCham 70 años

Caracol Radio conoció que John McNamara, actualmente encargado de Negocios en Colombia, saldría de la Embajada de Estados Unidos en este país, pues trabajará allí hasta el 13 de febrero.

Por el momento, se habla de Jarahn Hillsman para reemplazarlo, quien es miembro profesional del Servicio Exterior Superior y actualmente se desempeña como jefe adjunto de Misión en la Embajada de los Estados Unidos en Bogotá, Colombia.

