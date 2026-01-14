John McNamara e imagen de referencia. Fotos: (Colprensa - Catalina Olaya) / Getty Images

¡Salsa con McNamara! Esta es la playlist del encargado de Negocios de EE.UU. en Colombia

En 6AM W, John McNamara, encargado de Negocios de EE.UU. en Colombia, demostró su conocimiento de música latina, teniendo un playlist llena de merengue, salsa y más música tropical.

Entre os artistas favoritos de McNamara están:

Guayacán

Grupo Niche

Jerry Rivera

Joe Arroyo

Shakira