¡Salsa con McNamara! Esta es la playlist del encargado de Negocios de EE.UU. en Colombia
John McNamara reveló algunos de sus grupos musicales favoritos, entre ellos el Grupo Niche.
¡Salsa con McNamara! Esta es la playlist del encargado de Negocios de EE.UU. en Colombia
02:59
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
John McNamara e imagen de referencia. Fotos: (Colprensa - Catalina Olaya) / Getty Images
En 6AM W, John McNamara, encargado de Negocios de EE.UU. en Colombia, demostró su conocimiento de música latina, teniendo un playlist llena de merengue, salsa y más música tropical.
Entre os artistas favoritos de McNamara están:
- Guayacán
- Grupo Niche
- Jerry Rivera
- Joe Arroyo
- Shakira
¡Salsa con McNamara! Esta es la playlist del encargado de Negocios de EE.UU. en Colombia
02:59
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles