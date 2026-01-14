6AM W6AM W

Programas

¡Salsa con McNamara! Esta es la playlist del encargado de Negocios de EE.UU. en Colombia

John McNamara reveló algunos de sus grupos musicales favoritos, entre ellos el Grupo Niche.

¡Salsa con McNamara! Esta es la playlist del encargado de Negocios de EE.UU. en Colombia

¡Salsa con McNamara! Esta es la playlist del encargado de Negocios de EE.UU. en Colombia

02:59

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

John McNamara e imagen de referencia. Fotos: (Colprensa - Catalina Olaya) / Getty Images

En 6AM W, John McNamara, encargado de Negocios de EE.UU. en Colombia, demostró su conocimiento de música latina, teniendo un playlist llena de merengue, salsa y más música tropical.

Entre os artistas favoritos de McNamara están:

  • Guayacán
  • Grupo Niche
  • Jerry Rivera
  • Joe Arroyo
  • Shakira

¡Salsa con McNamara! Esta es la playlist del encargado de Negocios de EE.UU. en Colombia

02:59

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad