No soy un aparecido: exmánager de Jessi Uribe confirma acciones legales por acusaciones del artista

13:41

Justicia y Jessi Uribe. Fotos: Getty Images / (Photo by Gustavo Caballero/Billboard via Getty Images)

Juliana Hernández

Rafael Mejía, exmánager de Jessi Uribe, conversó con 6AM W y confirmó acciones legales por acusaciones del artista.

Escuche la entrevista completa aquí:

No soy un aparecido: exmánager de Jessi Uribe, confirma acciones legales por acusaciones del artista

