A la cárcel dos hombres que habrían apuñalado 11 veces a un policía por robarlo en Bogotá

Se trata de Kervin Enrique González Simancas, alias Cartagena y Kallet Antonio Meza Meza, alias Soledeño, quienes habrían apuñalado 11 veces a un mayor de la Policía por robarlo. Foto: Fiscalía.

Justicia

Un juez de Control de Garantías de Bogotá envió a prisión a Kervin Enrique González Simancas, alias ‘Cartagena’, y Kallet Antonio Meza Meza, alias ‘Soledeño’, quienes, según la investigación de la Fiscalía General de la Nación, habrían interceptado a un mayor de la Policía Nacional cuando se dirigía a su vivienda y le propinaron 11 heridas con arma blanca mientras le robaban sus pertenencias.

Los hechos se registraron el pasado 20 de enero, en el parque del barrio Modelia de la localidad de Fontibón, en el occidente de Bogotá, mientras la víctima se dirigía a su casa.

“En ese momento fue abordado por los procesados, quienes salieron de unos arbustos y se habrían abalanzado sobre él con el objetivo de hurtarle sus pertenencias”, mencionó la Fiscalía.

En la investigación que adelantó la Fiscalía con el apoyo de la Policía Nacional, se logró establecer que la víctima fue intimidada con un arma traumática y una cortopunzante para que entregara sus elementos de valor, entre ellos un celular, una pulsera y una cadena de oro, un reloj y dinero en efectivo.

Los dos hombres habrían logrado dominar al uniformado al hacerlo caer al piso y, en medio de un forcejeo, le propinaron cerca de 11 heridas con arma blanca en varias partes del cuerpo.

La víctima fue auxiliada y trasladada a un centro médico donde, por fortuna, le salvaron la vida.

Debido a esto, una fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Engativá de la Seccional Bogotá les imputó los delitos de homicidio y hurto calificado; las dos conductas agravadas y en grado de tentativa. Sin embargo, no aceptaron los cargos.

El juez acogió la solicitud de la Fiscalía y decidió imponer una medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario, tras considerar que los procesados representan un grave riesgo para la sociedad, para la víctima y podrían fugarse para evadir a la justicia.