Modernizan red de alcantarillado en Paipa para reducir impacto ambiental

La gerente de Empresas Públicas de Boyacá, Carolina Núñez, explicó que la obra contempla la construcción de 700 metros lineales de colector para recoger aguas residuales de varios barrios y conducirlas hacia la planta de tratamiento. «...El proyecto elimina los vertimientos al río Chicamocha y al suelo del municipio...», señaló.

La intervención beneficia a sectores como San Miguel, Las Delicias y La Estación, además de incluir la recuperación de la ciclovía ubicada en la calle 25, en la vía hacia las piscinas municipales.

El proyecto cuenta con una inversión de 2.127 millones de pesos, financiados en un 85% por la Gobernación de Boyacá y en un 15% por el municipio. La obra busca mejorar las condiciones de salubridad, acompañar el crecimiento urbano y elevar la calidad de vida de la comunidad.