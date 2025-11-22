Nuevo modelo de recolección de basuras en Bogotá: grupos de WhatsApp y tonada en camiones

Bogotá D.C

La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos puso en marcha un piloto en varios barrios de Bogotá para mejorar la comunicación sobre la recolección de basuras.

A través de grupos de WhatsApp por zonas, los ciudadanos reciben información como el nombre del conductor del camión, la placa del vehículo y la hora exacta en la que pasará la ruta.

Según la entidad, dos horas antes del inicio de cada ruta se hace una verificación conjunta con las alcaldías locales para evitar que la basura se saque fuera del horario establecido.

Los camiones recolectores también retomarán una tonada sonora que avisará a los vecinos su llegada. La medida busca organizar el servicio y mejorar el manejo de residuos en los barrios.

“Sentimos que la ciudadanía necesita saber el momento exacto en el que pasa el carro de la basura. Queremos atacar la problemática a través de información oportuna. La situación especial de basuras en Bogotá se debe solucionar en un trabajo articulado entre la administración y su ciudadanía. Solo a través del trabajo conjunto haremos que Bogotá se vea mejor”, aseguró Armando Ojeda, director de la UAESP.

¿En qué localidades ya inicio este plan piloto?

El Laguito – Suba

Prado Veraniego – Suba

San Felipe – Barrios Unidos

Santadercito – Usaquén

Los libertadores – San Cristóbal

¿Qué podré ver en el grupo de whatsapp de mi localidad?