CRA mantiene negativa ante nuevo modelo de aseo en Bogotá presentado por la UAESP

Bogotá D.C

La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) negó por segunda vez el modelo de aseo propuesto por la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) para Bogotá en 2026, las Áreas de Servicio Exclusivo (ASE).

El pasado 31 de mayo, la CRA negó el modelo y este 19 de agosto la autoridad rechazó la apelación que interpuso la UAESP para que se volviera a revisar la decisión.

La Comisión mantuvo su decisión negativa porque la información presentada por la Unidad Administrativa no fue suficiente, ya que se identificaron inconsistencias en el modelo financiero y la incorporación de un servicio que no puede cobrarse a los usuarios.

¿Qué significa esta decisión?

Esto significa que no se autorizó la apertura de la licitación del nuevo esquema de basuras. Por lo que no habrá exclusividad de zonas y se deja en firme el camino de la libre competencia, aunque se podría presentar una nueva propuesta por parte de la UAESP.

Sin embargo, no se podrá abrir una licitación hasta que el Distrito defina un nuevo esquema tarifario. Es decir, sin tarifas claras, no hay contratos para operadores.

Mientras tanto, el servicio de aseo seguirá prestandose sin exclusividad, es decir, no habrá una sola empresa por zona bajo la figura ASE hasta el momento.

¿Bogotá está en una inminente crisis de basuras?

El servicio de aseo en Bogotá ya está contratado y en funcionamiento con varias empresas operadoras que cubren distintas zonas de la ciudad. La negativa de la CRA no interrumpe los contratos ni suspende el servicio actual, esto quiere decir que los operadores deben cumplir con la recolección y disposición de residuos.

Desde la UAESP insisten en que los operador seguirán prestando el servicio, por lo que no habría un riesgo inmediato.

Si el Distrito considera que el esquema ASE es el mejor para la capital del país tiene la oportunidad de reformular la solicitud y presentarla nuevamente.

Pero el tiempo no corre a su favor porque el contrato actual vence en febrero de 2026. Habría un riesgo si se vencen los contratos sin tener los nuevos listos.