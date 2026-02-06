Juan Fernando Cristo no participará en las consultas del 8 de marzo: irá a primera vuelta

Sincelejo

El precandidato presidencial Juan Fernando Cristo anunció que no participará en las consultas del 8 de marzo e irá a la primera vuelta presidencial.

El anuncio lo hizo este viernes (6 de febrero), durante una visita a Sincelejo. La decisión, según explicó, se tomó luego de una amplia deliberación con las bases, las directivas y los candidatos de su partido En Marcha.

Cristo calificó como “antidemocrática” la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de excluir al senador Iván Cepeda, candidato del sector de izquierda, de la consulta del bloque de centroizquierda.

“Es paradójico que una consulta que pretende representar al centroizquierda no cuente con la participación del candidato de la izquierda. La decisión del CNE es antidemocrática y afecta la legitimidad del proceso”, afirmó.

El dirigente señaló que, aunque en las últimas semanas se había avanzado en la construcción de una consulta amplia, incluyente y representativa del pensamiento liberal, lo ocurrido con el CNE hace que el mecanismo quede incompleto y “no corresponda a la consulta originalmente planteada”.

Cristo advirtió que la exclusión de Cepeda genera un impacto negativo en la unidad del progresismo, al considerar que limita la pluralidad y reduce la representatividad del bloque.

Tras consultar con los distintos sectores de En Marcha, el exministro confirmó que el partido decidió no asistir a ninguna de las consultas y, en cambio, concentrarse en fortalecer sus candidaturas al Congreso en Cámara y Senado.

Asimismo, aseguró que continuará su campaña presidencial rumbo a la primera vuelta, sin referirse por ahora a eventuales alianzas o escenarios en caso de no avanzar a una segunda vuelta.

La determinación de Cristo agrega un nuevo ingrediente a la dinámica del sector progresista, que enfrentará un escenario electoral distinto al inicialmente proyectado tras la decisión del CNE.