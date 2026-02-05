El precandidato Iván Cepeda propuso eliminar el Consejo Nacional Electoral

El precandidato Iván Cepeda anunció que, si llega a la presidencia, impulsará una reforma para eliminar el Consejo Nacional Electoral y anunció demanda penal contra los magistrados Álvaro Prada y Hollman Ibañez.

En una multitudinaria manifestación, en una cancha de fútbol en el sur de Barranquilla, el precandidato Cepeda calificó como aberrante y una maniobra retorcida la decisión del Consejo Nacional Electoral, que lo dejó por fuera de la consulta con el argumento de que se cometió prevaricato por omisión.

En su discurso, calificó al Consejo Nacional Electoral como una institución descompuesta, corrupta y parcializada, por lo que justificó sus acciones si llega a la presidencia. Cepeda dijo que continuará su camino para lograr la presidencia en la primera vuelta, por lo que llamó a quienes lo escuchaban a cerrar filas por el Pacto Histórico.

Llamaron la atención frases que lanzó, como estas: “Que nada ni nadie permitirá que se divida el Pacto Histórico” y el llamado que hizo a neutralizar toda expresión de lo que llamó oportunismo político que pueda afectar la unidad del Pacto Histórico.