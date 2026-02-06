Liga Colombiana

Fortaleza VS. Sanata Fe: Día, hora y cómo seguir el partido por la fecha 5 de Liga colombiana

Los amix reciben al cardenal en el Metropolitano de Techo en la fecha 5 de la Liga colombiana.

Jonathan Gonzalez

Fortaleza y Santa Fe se medirán en la jornada número 5 de la Liga colombiana. Ambos equipos han ganado un partido en este arranque del campeonato y suman tres empates. Fortaleza empató de manera consecutiva sus últimos tres encuentros y ganó en su debut ante Alianza Valledupar por la mínima diferencia.

Independiente Santa Fe, por su parte, empató sus tres primeros partidos en la Liga y logró vencer al equipo de la capital de Boyacá por la mínima diferencia (0-1).

Datos del partido

Este 7 de febrero de 2026 se disputará en el estadio Metropolitano de Techo el compromiso entre Fortaleza y Santa Fe. En los últimos cinco partidos que se han enfrentado en este escenario, Santa Fe registra tres victorias, un empate y una derrota.

Posibles alineaciones

Fortaleza: Miguel Silva; Santiago Cuero, David Ramírez, Yesid Díaz, Joan Cajares; Leonardo Pico, Sebastián Ramírez, Jhon Velásquez; Sebastián Navarro, Jhoiner Salas, Teun Wilke.

Santa Fe: Andrés Mosquera; Christian Mafla, Emmanuel Olivera, Helibelton Palacios, Ewil Murillo; Daniel Torres, Omar Fernández, Alexis Zapata; Luis Palacios, Hugo Rodallega.

Fecha y hora del partido Fortaleza vs. Santa Fe

Fecha: 7 de febrero de 2026

Hora: 8:20 a. m.

Estadio: Metropolitano de Techo

Torneo: Liga Colombiana 2026-I

¿Cómo seguir?

Usted podrá vivir el minuto a minuto a través de caracol.com.co.

