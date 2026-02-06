Hamilton, elegido por Billboard y Rolling Stone como artista latino para seguir en 2026

La música latina continúa su proceso de expansión global con nuevas fusiones sonoras y propuestas que rompen fronteras. En ese contexto, el colombiano Hamilton ha sido seleccionado por Billboard y Rolling Stone como uno de los artistas latinos a seguir durante 2026, un reconocimiento que lo posiciona como una de las figuras emergentes con mayor proyección internacional.

Con una propuesta que integra afrobeats, ritmos urbanos y sonidos caribeños, Hamilton ha logrado abrirse espacio en una industria altamente competitiva, llevando este género a nuevos públicos desde Colombia. Billboard lo incluyó en su influyente lista “26 artistas latinos para tener en la mira en 2026”, un listado reservado para proyectos con crecimiento sostenido, identidad clara y potencial de impacto global.

“Hamilton se ha destacado como una figura clave en la escena afrobeats de su país (…) un testimonio de su creatividad sin límites, la cual esperamos que persista durante todo el año”, destacó Billboard.

El crecimiento de Hamilton no responde únicamente a su sonido, sino también a su capacidad de conectar con distintas audiencias y adaptarse a diferentes escenarios musicales. Su estilo ha sido definido como el de un “AfroRockStar”, concepto que resume su propuesta artística: una identidad auténtica, latina y contemporánea que desafía las clasificaciones tradicionales.

A este reconocimiento se suma la mención de Rolling Stone, que también incluyó a Hamilton entre los artistas latinos por los que la industria y el público deben apostar en 2026. Fue el segundo destacado en la lista y el único colombiano, compartiendo espacio con una nueva generación de talentos que están redefiniendo el rumbo de la música en español.

“Con una voz aterciopelada y suficiente carisma para cautivar incluso al oyente más duro, el cantante emergente ha saltado desde la región de Cartagena, haciéndose un nombre como el AfroRockStar”, señaló Rolling Stone.

El impacto de Hamilton se ha fortalecido gracias a colaboraciones estratégicas, presencia constante en plataformas digitales y cobertura en medios especializados, consolidando su nombre más allá del mercado local. Estos reconocimientos internacionales confirman su crecimiento y anticipan un año decisivo en su carrera artística.

Como parte de este momento, Hamilton fue confirmado en el line up oficial de La Solar, uno de los festivales más importantes y concurridos del país, reafirmando su lugar como uno de los artistas colombianos con mayor proyección para 2026.