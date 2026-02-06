Fiscal Camargo cuestionó suspensión de órdenes de captura de cabecillas del ‘Clan del Golfo’

Justicia

La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, se mostró sorprendida y, a la vez, en desacuerdo con la solicitud del comisionado de Paz, Otty Patiño, de suspender las órdenes de captura contra cinco presuntos cabecillas del ‘Clan del Golfo’, entre los cuales se encuentra Jovanis de Jesús Ávila Villadiego, alias ‘Chiquito Malo’, considerado el jefe de esta estructura criminal.

Mediante una resolución de nueve páginas, la jefa del ente acusador en Colombia cuestionó que dentro del grupo que resultaría favorecido con la suspensión de las órdenes de captura se encuentren al menos dos personas que tienen orden de captura vigente con fines de extradición y conceptos favorables por parte de la Corte Suprema de Justicia para que respondan ante la justicia estadounidense por delitos relacionados con narcotráfico.

Lea también: Clan del Golfo suspende temporalmente conversaciones de paz tras anuncio de Petro en EE. UU.

La controversia surgió luego de la Resolución 274 del 24 de diciembre de 2025, expedida por la Oficina del Comisionado de Paz, en la que se solicitó “seguridad humana y jurídica” para cinco integrantes del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia, también conocido como el ‘Clan del Golfo’.

En ese sentido, pidió la suspensión de las órdenes de captura vigentes, entre ellas las que tienen fines de extradición.

Camargo le respondió a Patiño que la “Fiscalía no tiene capacidad ni funciones de garantizar la seguridad personal de los integrantes de los grupos armados que se dirijan o permanezcan en las zonas de ubicación temporal”.

También criticó que el listado esté limitado a cinco personas, cuando las Zonas de Ubicación Temporal están concebidas para albergar a miembros de grupos armados que estén participando activamente en procesos de negociación política para alcanzar acuerdos de paz.

“En otros términos, la petición que se formula no consulta lo establecido en la Ley 2272 de 2022, que ordenó que la suspensión de esas órdenes de captura durante el desplazamiento y dentro de las zonas de ubicación temporal opere por mandato de la propia ley y no por disposición de la Fiscalía General de la Nación”, se lee en el documento.

Vea además: Gobierno espera que alias ‘Chiquito Malo’ esté en las Zonas de Ubicación Temporal del Clan del Golfo

La persecución penal continuará: fiscal Camargo

La jefa de la Fiscalía le aclaró al Gobierno Nacional que no dejará de perseguir a los jefes del ‘Clan del Golfo’, a pesar de la implementación de las zonas de ubicación temporal (ZUT).

Le podría interesar: ¿Zonas de ubicación para el Clan del Golfo en la cuerda floja? Piden anular decreto

Señaló que la Directiva 03 del 10 de julio de 2025 de la Fiscalía establece que nada impide que se continúe desarrollando el ejercicio de la acción penal.

Es decir, que ni la suspensión de las órdenes de captura ni la puesta en marcha de las Zonas de Ubicación Temporal impedirán que se continúe avanzando en el ejercicio de las funciones de la Fiscalía.

Por último, la fiscal general de la Nación reiteró que la permanencia de las zonas de ubicación temporal está condicionada a las muestras de compromiso de paz, de acuerdo con lo establecido por la Corte Constitucional.

Resolución de la Fiscalía. Foto: documento 1 Ampliar

Foto: Resolución de la Fiscalía 2 Ampliar