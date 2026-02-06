Defensoría del Pueblo y Nueva EPS priorizan a Boyacá ante crisis en medicamentos y atención en salud

Boyacá

La Defensoría del Pueblo anunció el inicio de una nueva fase de diálogos con la Nueva EPS y autoridades nacionales de salud para atender la crítica situación en la prestación de servicios y la entrega de medicamentos en el departamento de Boyacá, donde más del 52 % de la población cerca de 628.000 afiliados pertenece a esta entidad promotora de salud.

Así lo confirmó la defensora regional de Boyacá, Luisa Martínez, quien explicó que este espacio hace parte de un puesto de mando unificado, segunda fase, orientado a la protección inmediata del derecho a la salud. Boyacá fue priorizado debido a los reiterados reportes de desabastecimiento de medicamentos, demoras en autorizaciones y fallas en la atención, especialmente relacionadas con la operación del gestor farmacéutico Discolmets, encargado tanto del régimen subsidiado como del contributivo.

Durante la reunión se plantearon tres puntos clave. El primero fue la solicitud de una mayor presencia de la Superintendencia Nacional de Salud en el departamento, con un delegado permanente que permita hacer seguimiento efectivo y aplicar sanciones cuando sea necesario. El segundo punto estuvo relacionado con los incumplimientos de Discolmets en los planes de contingencia, situación que preocupa aún más ante la asunción de más de 170.000 usuarios del régimen contributivo, lo que podría agravar los problemas existentes.

El tercer tema abordado fue la falta de capacidad instalada en algunas IPS, especialmente EFAMEDIC-IPS en Duitama, que actualmente no cuenta con el personal médico y de especialistas suficiente para atender a los afiliados del régimen contributivo, siendo además la única IPS destinada exclusivamente para esta población en el municipio.

Como resultado del encuentro, la Defensoría del Pueblo anunció el inicio de mesas provinciales de diálogo con personeros municipales entre febrero y marzo, con el fin de generar un canal directo entre las EPS como Nueva EPS, Coosalud, Famisanar y Sanitas y los entes de control. Estas mesas permitirán hacer seguimiento a compromisos, acciones judiciales y planes de contingencia, además de verificar avances en estrategias como jornadas de entrega masiva de medicamentos y esquemas de pico y cédula.