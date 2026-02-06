Luis Suárez fracturó sin intención a un rival en partido de Copa de Portugal: escalofriante lesión

Luis Suárez se lleva las manos a la cabeza por fuerte momento en el partido / Getty Images / Gualter Fatia

Sporting de Portugal sufrió más de lo esperado frente al AVS en los cuartos de final de la Copa de Portugal, teniendo en cuenta que su rival no ha podio ganar en la liga. El equipo de Lisboa se clasifió a semifinales, pero lo hizo gracias a un gol de Geny Catamo al minuto 117′ para el 3-2, a instantes de llevar el juego a penales.

Luis Suárez fue titular y disputó todo el partido, que tuvo su primer gol al minuto 29 mediante la anotación de Luis Guilherme. Luego, al 29′ llegó el 2-0 parcial, pero AVS encontró el descuento por vía de Pedro Lima de Penal y al 90+2′ gracias a Nene, que cambió por gol un penal sancionado al colombiano Óscar Perea.

Luis Suárez, protagonista de susto en el partido

Justamente antes del empate de AVS llegó una acción que hizo llevar a todos las manos a la cabeza. Llegó un balón por banda derecha que le llegó atrás a Luis Suárez, pero que fue a disputar junto al rival Antoine Baroan. Los dos jugadores terminaron en el suelo tras el duro golpe, lo que encendió las alarmas en torno a Suárez, pero logró levantarse y Baroan siguió en el suelo.

La tensión empezó a crecer cuando los jugadores comenzaron a llevarse las manos a la cabeza debido a la imagen impactante, pues el futbolista, en los reportes preliminares habría sufrido una fractura. Suárez se acercó y se percató de la situación y también mostró gestos de impresión por la escalofriante lesión.

Baroan, fue presentado como jugador del AVS el pasado 2 de febrero, pues llegó procedente del Rapif 1993 de Rumania, por lo que estaba disputando sus primeros minutos. Incluso había entrado al 57′ de partido, pero se retiró en camilla y en medio de lágrimas.

Luego del momento, el partido terminó en el tiempo regular y comenzó la prórroga. Al 105′ entró Geny Catamo y fue quien terminó dándole el triunfo al Sporting con un golazo, mientras que Suárez tuvo una acción que terminó en gol anulado por feura de lugar.

El próximo partido del Sporting será nada más y nada menos que contra el Porto, líder, por la fecha 21 de la Liga de Portugal. Estos dos equipos se cruzarán en las semifinales de la Copa de Brasil.