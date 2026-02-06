Comandante de Policía de Arauca: “Atacantes se camuflan de civil y usan a la población como escudo”
El Teniente Coronel Carlos Angarita confirmó que los tres individuos que fueron secuestrados durante el atentado al esquema de seguridad del senador Jairo Castellanos ya se encuentran en Cúcuta.
Atentado contra equipo del senador Jairo Castellanos en Arauca. Fotos: suministrada y Colprensa.
En entrevista con 6AM W de Caracol Radio, el Teniente Coronel Carlos Angarita, Comandante del Departamento de Policía Arauca, condenó el ataque indiscriminado ocurrido ayer, 5 de febrero, contra el esquema de seguridad del senador del partido Alianza Social Independiente (ASI), Jairo Alberto Castellanos.
El hecho resultó en el asesinato de dos hombres de su equipo de seguridad y el secuestro de tres personas, quienes fueron liberadas horas después. Las víctimas fueron identificadas como Wilmer Leal, miembro de la Unidad Nacional de Protección (UNP), y el patrullero de Policía Esmely Manrique. El ataque perpetrado con 50 tiros de fusil ha sido atribuido al Ejército de Liberación Nacional (ELN), a quienes el coronel Angarita señaló de buscar generar zozobra en la población de Arauca.
El coronel describió la brutalidad del ataque y lamentó la sevicia con la que actuaron los delincuentes. Señaló que los grupos delictivos en la región se camuflan de civil y utilizan a la población como escudo, lo que dificulta la labor de las autoridades, destacando que la policía y el Ejército Nacional realizan un mapeo de antecedentes de estos grupos.
Noticia en desarrollo
Escuche la entrevista en 6AM W de Caracol Radio:
