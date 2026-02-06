El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Comandante de Policía de Arauca: “Atacantes se camuflan de civil y usan a la población como escudo”

En entrevista con 6AM W de Caracol Radio, el Teniente Coronel Carlos Angarita, Comandante del Departamento de Policía Arauca, condenó el ataque indiscriminado ocurrido ayer, 5 de febrero, contra el esquema de seguridad del senador del partido Alianza Social Independiente (ASI), Jairo Alberto Castellanos.

El hecho resultó en el asesinato de dos hombres de su equipo de seguridad y el secuestro de tres personas, quienes fueron liberadas horas después. Las víctimas fueron identificadas como Wilmer Leal, miembro de la Unidad Nacional de Protección (UNP), y el patrullero de Policía Esmely Manrique. El ataque perpetrado con 50 tiros de fusil ha sido atribuido al Ejército de Liberación Nacional (ELN), a quienes el coronel Angarita señaló de buscar generar zozobra en la población de Arauca.

El coronel describió la brutalidad del ataque y lamentó la sevicia con la que actuaron los delincuentes. Señaló que los grupos delictivos en la región se camuflan de civil y utilizan a la población como escudo, lo que dificulta la labor de las autoridades, destacando que la policía y el Ejército Nacional realizan un mapeo de antecedentes de estos grupos.

Noticia en desarrollo

Escuche la entrevista en 6AM W de Caracol Radio:

