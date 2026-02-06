Camilo Romero no participará en la consulta del Frente por la Vida de este 8 de marzo

Camilo Romero confirmó por medio de una carta que se baja de la consulta del Frente por la Vida de este 8 de marzo. La Registraduría ya fue notificada de la renuncia y no será incluido en el tarjetón de esa consulta.

En la misiva, el también exembajador de Colombia en Argentina explicó que renuncia a la consulta tras la decisión que tomó el Consejo Nacional Electoral (CNE) de determinar que Iván Cepeda estaba impedido para participar en la misma.

“Esta decisión se adopta como consecuencia de la determinación antidemocrática y arbitraria del Consejo Nacional Electoral de revocar la inscripción del precandidato Iván Cepeda Castro en la mencionada consulta”, aseveró.

Para Romero, esa decisión del CNE “desconoce de manera abierta el derecho fundamental a la participación política y vulnera de forma grave y directa la autonomía de los partidos políticos, la libertad de configuración interna y el carácter vinculante de las decisiones adoptadas democráticamente”.

“Una consulta sin Iván Cepeda fragmenta la fuerza progresista”

El precandidato también destacó que " una consulta sin la presencia de Iván Cepeda no solo desnaturaliza el espíritu plural y unitario con el que fue concebido el Frente por la Vida, sino que además fragmenta la fuerza progresista".

Camilo Romero se reunió con Iván Cepeda antes de renunciar a la consulta Frente por la Vida

Por otro lado, Caracol Radio conoció que el mismo Romero se había reunido previamente con Iván Cepeda antes de renunciar a la consulta Frente por la Vida.

Camilo Romero se reunió con Iván Cepeda antes de renunciar a la consulta Frente por la Vida. Foto: suministrada.

Esta es la carta de renuncia de Camilo Romero a la consulta

