Registraduría aceptó el retiro de Iván Cepeda de la consulta del 8 de marzo

La Registraduría Nacional del Estado Civil aceptó oficialmente el retiro de Iván Cepeda de la consulta interpartidista del Frente por la Vida, prevista para el próximo 8 de marzo, luego de que el propio movimiento político solicitara no continuar en ese mecanismo de selección presidencial.

La determinación quedó consignada en una resolución expedida este 5 de febrero, en la que la autoridad electoral avaló la solicitud presentada por el Pacto Histórico y ordenó notificar la decisión a las partes involucradas.

En el documento se precisa, además, que contra este acto administrativo no procede ningún recurso. El retiro se formalizó mediante una comunicación enviada por Iván Cepeda al Consejo Nacional Electoral, la Registraduría y la Procuraduría General de la Nación, en la que el movimiento político pidió excluir su nombre, imagen y símbolos del tarjetón electoral correspondiente a la consulta.

La decisión se produce después de que el Consejo Nacional Electoral revocara la inscripción de Cepeda, al considerar que estaba impedido para participar en una nueva consulta tras haber sido ganador de un proceso interno en el 2025, con base en lo establecido en la Ley 1475 de 2011.

En su comunicación, el Pacto Histórico advirtió que mantener la inscripción del senador en el tarjetón vulneraba la autonomía de los partidos y el carácter vinculante de las decisiones adoptadas internamente, razón por la cual solicitó de manera expresa que no se utilice ningún elemento gráfico que pueda inducir a confusión al electorado.

Asimismo, el movimiento pidió a la Procuraduría ejercer vigilancia sobre el cumplimiento de esta decisión por parte de las autoridades electorales y adoptar las medidas necesarias para garantizar sus derechos políticos.

¿Qué pasará con la candidatura presidencial de Cepeda?

Con la aceptación formal del retiro por parte de la Registraduría, queda definido que Iván Cepeda no participará en la consulta interpartidista del Frente por la Vida y que llegará directamente a la primera vuelta presidencial.

Mientras que se espera saber qué ocurrirá con la lista a la Cámara de Representantes del Pacto Histórico por Bogotá, pues el CNE anuló su inscripción tras considerar que la coalición superó el 15 % de los votos válidos obtenidos en la elección inmediatamente anterior (2022), límite establecido por la Constitución para conformar alianzas entre partidos.

