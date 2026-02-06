Así funciona el procedimiento que estarían usando deportistas para aumentar el tamaño del pene

Desde este 06 de febrero inicia en Milano Cortina los Juegos Olímpicos de Invierno, estos se extenderán hasta el próximo 22 de febrero. Pero, en el marco de estas justas deportivas la prensa alemana y estadounidense, está informando de una práctica que están realizando algunos deportistas de esquí, quienes están considerando agrandar sus genitales inyectándose ácido hialurónico. Según explican, esto les ayudaría a ser más aerodinámicos, lo que les daría una ventaja en sus competencias.

En el programa 6AM W, Julio Sánchez Cristo habló con la doctora Adriana Venegas, quien es una reconocida dermatóloga quien dio más detalles de este procedimiento y algunas de sus consecuencias.

¿Cuál es el procedimiento que estarían usando los deportistas?

Según los reportes, los deportistas saltadores de esquí masculinos se estarían inyectando ácido hialurónico en el pene para mejorar su rendimiento competitivo de cara a los Juegos Olímpicos de invierno.

Este ácido hialurónico puede aumentar la circunferencia del pene entre uno y dos centímetros, lo que podría marcar una clara diferencia en los resultados de las competencias.

¿Es considerado como doping?

“En el ámbito deportivo estas prácticas no están aprobadas. Además, para su infiltración y aumentar ese número de centímetros, requiere aplicar una cantidad considerable de este tratamiento que ya sale de las prácticas seguras”, indicó la doctora.

¿Es una práctica regular?

En cuanto al alargamiento del miembro, la doctora aseguró que es un tema que ido creciendo entre los hombres. En algunos casos se inyecta ácido hialurónico en estas áreas, aún siendo zonas que se salen de las prácticas habituales.

¿Cuáles son los efectos secundarios?

La doctora, indicó en entrevista con Julio Sánchez Cristo que, más que afectar el rendimiento sexual, pueden tener problemas a largo plazo por deformación del tejido, incluso infecciones.

Noticia en desarrollo