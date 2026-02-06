Entrenamiento Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 en el Snow Park de Livigno, Italia, el 5 de febrero de 2026. (Foto de Cameron Spencer/2026 Getty Images)

Polémica Juegos Olímpicos: FIS aclara origen de rumor sobre ácido hialurónico en saltadores de esquí

La Federación Internacional de Esquí y Snowboard (FIS) ha salido al paso de los recientes rumores que circulan sobre el supuesto uso de inyecciones de ácido hialurónico por parte de atletas de salto de esquí para obtener ventajas aerodinámicas.

Bruno Sassi, director de Comunicación de la FIS, fue enfático en desmentir estas afirmaciones, asegurando que no existe “ningún fundamento, ningún indicio, mucho menos alguna prueba” de que algún competidor haya utilizado dicha sustancia.

La controversia, que ha ganado tracción en los medios de comunicación, especialmente antes de los Juegos Olímpicos, se originó a partir de una historia publicada en un diario alemán. Según Sassi, esta publicación comenzó a circular la idea de que algunos atletas, al someterse a su escáner 3D —un procedimiento estándar para controlar las dimensiones del atleta y asegurar la confección adecuada del traje— podrían estar utilizando ácido hialurónico para aumentar el área cubierta por el traje.

Noticia en desarrollo

