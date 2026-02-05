410 familias damnificadas por las lluvias en Santa Marta

Santa Marta

Luego del frente frio las autoridades iniciaron el censo para conocer el impacto que esta generó en la ciudad. Un total de 20 viviendas resultaron totalmente destruidas y 87 se encuentran en condiciones no habitables, lo que refleja la magnitud de la emergencia.

De acuerdo con el seguimiento del Puesto de Mando Unificado - PMU, liderado por la Oficina para la Gestión del Riesgo y Cambio Climático – Ogricc, se ha realizado un censo detallado en 11 barrios de la ciudad, donde se concentra el mayor número de damnificados.

Balance de afectaciones

En el barrio Vista al Mar se registró el mayor número de familias afectadas, con un total de 110 damnificados. Allí, las lluvias ocasionaron la destrucción de 10 viviendas y dejaron 25 más en condiciones no habitables. En Playa Salguero, el censo arrojó 22 familias damnificadas, de las cuales 7 perdieron sus casas por completo y 3 más quedaron en estado no habitable.

El sector de Villa Tabla reportó 3 familias afectadas, con 1 vivienda destruida y 2 más que no pueden ser habitadas. En el barrio San Martín, se contabilizaron 3 familias damnificadas, todas con viviendas en condiciones no habitables, lo que obliga a sus habitantes a buscar refugio temporal.

Por su parte, en Timayuí se registraron 2 familias afectadas, mientras que en Colinas del Río fueron 13 las familias damnificadas. Asimismo, en el barrio Olaya Herrera reportó 2 familias damnificadas, ambas con viviendas no habitables, situación que las coloca en un estado de alta vulnerabilidad.

En Pescaíto, el censo identificó 6 familias afectadas, todas con viviendas que no pueden ser habitadas. En Villa Betel, se contabilizaron 62 familias damnificadas, de las cuales 11 tienen viviendas no habitables. Los barrios el Milagro 1 y 2 sumaron 83 familias afectadas, con 23 viviendas no habitables, convirtiéndose en uno de los sectores con mayor número de damnificados en esta emergencia.

Finalmente, en el barrio Simón Bolívar se reportaron 104 familias damnificadas, con 2 viviendas destruidas y 12 más en condiciones no habitables.

Ante lo ocurrido desde el distrito se ha dispuesto maquinaria amarilla para la limpieza de calles, recolección de lodo y desechos, así como la verificación de daños estructurales en las viviendas. Asi como la entrega de ayudas humanitarias.