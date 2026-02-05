Zarpó la draga Hang Jun 6008, encargada del dragado en el canal de acceso al puerto de Barranquilla

Cormagdalena informó que la draga Hang Jun 6008 zarpó hacia Colombia para asumir el contrato de dragado de mantenimiento del canal de acceso al puerto de Barranquilla, cuya prórroga está vigente hasta el 31 de julio de 2026. La medida busca garantizar la continuidad de la navegación en uno de los corredores portuarios más importantes del país.

“Esta decisión se enmarca en la situación presentada en los últimos días por sedimentación acelerada en el sector K0–K1 (Bocas de Ceniza). En respuesta, y en coordinación con DIMAR – Capitanía de Puerto de Barranquilla, se priorizó la llegada del equipo principal conforme a las especificaciones técnicas del contrato, garantizando una solución estable, segura y eficiente para la continuidad del dragado”, informó Cormagdalena.

¿Cuáles son las características de esta draga?

La draga Hang Jun 6008 cuenta con una capacidad aproximada de 6.500 metros cúbicos en tolva, superior al mínimo exigido por el contrato, y estará dedicada de manera permanente al mantenimiento del canal hasta la finalización del contrato. Se proyecta que el equipo pueda comenzar operaciones en Barranquilla a partir del 10 de febrero de 2026, siempre que las condiciones de navegación lo permitan.

El director ejecutivo de Cormagdalena, Álvaro José Redondo Castillo, señaló que la llegada de la draga representa una solución estable y confiable frente a la sedimentación acelerada. “La prioridad es garantizar la continuidad del dragado con un equipo que cumpla plenamente las especificaciones del contrato y que ofrezca las condiciones de seguridad y desempeño requeridas para Bocas de Ceniza”, afirmó.

Cormagdalena destacó que se mantendrá un seguimiento diario de los calados, las ventanas operativas y los sectores más afectados, con el objetivo de asegurar la navegabilidad y la seguridad de los buques que transitan por la zona. Además, se establecerá un canal de coordinación constante con la autoridad marítima y los actores del sistema portuario para garantizar eficiencia en las labores de dragado.