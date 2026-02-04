Dragado en Barranquilla iniciará el 10 de febrero: Cormagdalena

La Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena (Cormagdalena) confirmó que el dragado de mantenimiento del canal de acceso al puerto de Barranquilla iniciará el próximo 10 de febrero de 2026, una vez culminados todos los trámites técnicos y migratorios necesarios para la operación de la draga.

Así lo anunció el director de la entidad, Álvaro Redondo, quien explicó que, pese a la reciente reducción del calado autorizado a 9,2 metros en Bocas de Ceniza, la operación portuaria no se ha visto gravemente afectada, teniendo en cuenta que el 75 % de los buques que ingresan al puerto presentan un calado inferior.

Redondo precisó que el mantenimiento del canal está garantizado gracias a un contrato vigente, el cual fue prorrogado hasta el 31 de julio de 2026 mediante vigencias futuras, asegurando la continuidad de las labores de dragado.

La draga, operada por una empresa de origen chino, se encuentra actualmente en Puerto Ordaz, Venezuela, y cuenta con autorización para zarpar el 5 de febrero, con un tiempo de tránsito estimado de cuatro días hasta su llegada a Barranquilla.

Con la entrada en operación del equipo, las autoridades esperan recuperar rápidamente profundidades superiores a los 10 metros, lo que permitirá mejorar las condiciones de navegabilidad y fortalecer la competitividad del principal corredor portuario del Caribe colombiano.