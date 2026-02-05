Una demanda afirma que todo el fenómeno de la música urbana latina se construyó sobre ritmos robados

SAN JUAN, PUERTO RICO - JULY 11: Bad Bunny performs onstage during Night One of Bad Bunny: "No Me Quiero Ir De Aqui" Residencia En El Choli at Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot on July 11, 2025 in San Juan, Puerto Rico. (Photo by Kevin Mazur/Getty Images) / Kevin Mazur

El duo de producción jamaiquino conocido como Steely & Clevie ha presentado una demanda por derechos de autor en contra de más de 150 artistas, entre ellos Bad Bunny, Karol G, Pitbull, Drake, Daddy Yankee y Luis Fonsi.

Afirman que más de 1.800 canciones con el “ritmo Dembow” fueron copiadas ilegalmente de su canción “Fish Market”, por lo que podrían reclamar cientos de millones de dólares en daños y perjuicios.

La demanda presentada por Cleveland “Clevie” Browne y los herederos de Wycliffe “Steely” Johnson, integrantes de la agrupación, afirma que su canción de 1989 es la fuente del “ritmo Dembow”, el sello distintivo del reguetón.

Los abogados de los artistas demandados han dicho que se “busca monopolizar prácticamente todo el género musical del reguetón” al reclamar el control sobre elementos musicales básicos que no deberían estar protegidos por la ley de derechos de autor.

Así, tras dos años de litigios, los abogados de los artistas han solicitado un fallo y han instado al juez a que decida sobre esta disputa sin enviarla a juicio.

Después de una audiencia en directo celebrada en un tribunal federal en diciembre, el caso está ahora listo para que se dicte sentencia en los próximos meses.