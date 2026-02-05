Britney Spears revela que tiene suerte de estar viva: “A pesar de cómo me trató mi familia”

La cantante estadounidense, Britney Spears, reveló este miércoles a través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram que “muchísima suerte de estar viva, a pesar de cómo me trató mi familia una vez en mi vida”.

“Como personas, lo único que realmente queremos es sentirnos conectados unos con otros y no sentirnos nunca solos... Para aquellos de nosotros que tenemos familiares que nos han dicho que ayudarnos es aislarnos y hacernos sentir increíblemente excluidos... estaban equivocados. Como personas, podemos perdonar, pero nunca olvidamos. ¡El anhelo y el deseo de contacto siempre son cruciales!”, afirmó la princesa del pop.

“Es extraño cómo Dios obra de maneras misteriosas. Amigos míos, ¿qué creen que está diciendo hoy? Porque, para ser totalmente sincera con ustedes, no importa lo que diga, ellos nunca asumirán la responsabilidad de lo que hicieron”, agregó.

Esta no es la primera vez que Spears publica algo sobre su familia en los últimos meses, ya que en diciembre compartió una imagen de un árbol de Navidad con un comentario sarcástico.

Recordemos que además habló sobre su drama familiar en las memorias, ‘The Woman in Me’, publicadas en 2024, en las que relataba varias revelaciones impactantes, muchas de ellas relacionadas con la controvertida tutela de Spears, que finalmente terminó en 2021.