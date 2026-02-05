Precio del dólar en Colombia para este 5 de febrero: Nuevo aumento en la cotización

En los últimos meses, el precio del dólar en Colombia ha venido presentando disminuciones continuas en la tasa representativa del mercado (TRM). Desde 2022, la divisa colombiana ha venido reajustando su precio, que había superado la barrera de los 5.000 pesos en noviembre, mientras que para febrero de 2026 ha llegado a promediar su cotización entre 3.600 y 3.700 pesos al respecto.

A raíz de esta circunstancia, el peso colombiano se ha convertido en una de las monedas emergentes que más se ha revaluado en el mundo con respecto a la divisa norteamericana.

¿Por qué ha caído el dólar en Colombia?

La disminución en el precio del dólar obedece principalmente a una medida internacional tomada por la Reserva Federal de Estados Unidos, disminuyendo las tasas de interés. Sin embargo, las políticas arancelarias e intervenciones geopolíticas por parte del presidente Donald Trump también generaron incertidumbre en el banco central norteamericano.

Estos factores han llevado a que el dólar deje de ser atractivo para muchas personas que la manejan como refugio ante la inflación que se presenta en el mercado, pasando así a reinvertir sus activos en oro, que se protege mejor ante la especulación de las divisas.

¿Cómo se espera que actúe el peso en el futuro?

El Banco de la República ha compartido su informe de política monetaria el 3 de febrero, donde contempla un menor crecimiento de la economía y un aumento en la inflación para el 2026.

De acuerdo con este informe, se espera que la inflación llegue al 6,3 % en 2026 (frente a una estimación previa de 3,6%), una de las cifras más altas de los últimos años, en un entorno de excesos de demanda, crecimiento económico, alto nivel de empleo y mayores costos laborales.

Por lo tanto, se advierte que durante 2026 la inflación subiría principalmente por los efectos del significativo aumento en el salario mínimo (23%) y el impulso del consumo público y privado, a pesar del comportamiento de la tasa de cambio.

Con esto en cuenta, el informe del Banco de la República aclara que las proyecciones mantienen un alto grado de incertidumbre, debido a tensiones políticas y comerciales internacionales y a riesgos internos asociados a la situación fiscal, por lo que en próximos informes puede variar levemente el porcentaje estimado.

Con estas proyecciones, se respaldan medidas económicas como el anuncio del 10.25% a las tasas de interés para reducir la inflación al 3,7 % en diciembre de 2027.

Así se cotiza el dólar en Colombia para este 5 de febrero de 2026

El Banco de la República señaló en su más reciente informe que el dólar en Colombia se cotiza en 3,644.93 pesos para este jueves 5 de febrero de 2026, lo que representa un aumento frente a la cifra reportada el día anterior (3.628 pesos).

Por otra parte, estos son los valores que se manejan en algunas de las principales ciudades del país para los interesados en hacer transacciones en dólares durante la jornada. Estos son:

Bogotá: 3.590 pesos por compra y 3.710 pesos por venta.

3.590 pesos por compra y 3.710 pesos por venta. Medellín: 3.540 pesos por compra y 3.700 pesos por venta.

3.540 pesos por compra y 3.700 pesos por venta. Cali: 3.600 pesos por compra y 3.740 pesos por venta.

3.600 pesos por compra y 3.740 pesos por venta. Cartagena: 3.750 pesos por compra y 3.980 pesos por venta.

3.750 pesos por compra y 3.980 pesos por venta. Cúcuta: 3.620 pesos por compra y 3.650 pesos por venta.

3.620 pesos por compra y 3.650 pesos por venta. Pereira: 3.730 pesos por compra y 3.800 pesos por venta.

Téngase en cuenta que el dólar ha disminuido un 2.99% desde inicio de año, lo que representa un ajuste de $112.15 pesos del valor tasado el 1 de enero. Comparando el precio con el mismo día del año anterior, se evidencia una reducción de $508.61 pesos, o sea, una baja del 12.25% de su cotización.

